Хорнер объяснил, почему Гран-при Австралии был непоказателен для «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем этапе Фомулы-1, Гран-при Китая.

«Трудно строить ожидания перед Гран-при Китая. Трасса в Австралии исторически не демонстрировала наши сильные стороны, даже в самые удачные сезоны. Тот факт, что мы выигрывали эту гонку только дважды за 20 лет, говорит о многом — это действительно сложная для нас трасса. Так что мы с нетерпением ждём возможности отправиться в Китай, чтобы узнать больше о нашей машине и её ограничениях.

«Макларены» там будут быстры, в этом нет сомнений, но будет интересно посмотреть, в какую сторону сместится баланс. Китай станет первым показательным этапом из многих предстоящих, хотя Бахрейн был необычен на тестах из-за особенностей покрытия трассы, так что будет интересно посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Хорнера RacingNews365.