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Стала известна причина неудачного выступления «Феррари» на Гран-при Австралии

Стала известна причина неудачного выступления «Феррари» на Гран-при Австралии
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Недостаток темпа в квалификации и гонке Гран-при Австралии у пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона был вызван ошибкой при подготовке машины к уикенду на симуляторе.

Как сообщает Motorsport Italia, машина, которая была одобрена и подготовлена после работы на симуляторе в Маранелло, оказалась со слишком низким клиренсом, из-за чего после тренировки его пришлось поднимать и увеличивать дорожный просвет, чтобы не повредить днище.

После этого машина сильно потеряла в прижимной силе, что привело и к потере темпа как на одном круге, так и на длинных сериях.

Напомним, пилоты «Феррари» по итогам гонки финишировали на восьмой и 10-й позиции.

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