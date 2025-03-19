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«Накинул на вентилятор». Йос Ферстаппен — о словах Брауна об уходе Макса из «Ред Булл»

«Накинул на вентилятор». Йос Ферстаппен — о словах Брауна об уходе Макса из «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о заявлениях генерального директора «Макларена» Зака Брауна.

«Он просто накинул на вентилятор», — написал в комментариях в социальных сетях Ферстаппен-старший.

Напомним, ранее Зак Браун предположил, что Макс Ферстаппен покинет состав «Ред Булл» в конце нынешнего сезона, причём отметил, что Ферстаппен может продолжить карьеру в «Мерседесе».

Ранее подобное предполагал не только Браун, но и нидерландский комментатор Джек Плой. Примечательно, что и на те заявления последовала грубая реакция Йоса Ферстаппена.

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