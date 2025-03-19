В Аргентине обратили внимание на появление Колапинто на съёмках интро к сезону-2025

Аргентинские фанаты в социальных сетях достаточно бурно отреагировали на появление их соотечественника, резервного гонщика «Альпин» Франко Колапинто в ролике с бэкстейджом со съёмок вступительной заставки Формулы-1 2025 года.

Это было объяснимо тем, что Колапинто появился в ролике в полной экипировке и готовым к съёмкам, несмотря на то, что пока не имеет на руках контракта боевого пилота Формулы-1 на нынешний сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что новобранца команды Джека Дуэна могут уволить уже после пяти Гран-при, заменив на Колапинто, карьерой которого занимается советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

Однако, помимо Колапинто, в ролике Формулы-1 появился и другой резервный гонщик — Валттери Боттас из «Мерседеса», что позволяет предположить, что для различных вариантов заставок были взяты и кадры с резервистами на случай замены пилота по той или иной причине, включая состояние здоровья.