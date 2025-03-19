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Ральф Шумахер считает, что Вассёр должен наказать Леклера и Хэмилтона

Ральф Шумахер считает, что Вассёр должен наказать Леклера и Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об общении Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона со своими гоночными инженерами во время Гран-при Австралии.

«Это было у обоих пилотов. Не только Хэмилтон, но и Леклер был весьма несдержанным по радио. Если бы я был руководителем команды, то я бы вызвал обоих в свой кабинет и обоим дал по рукам, потому что так не принято. В конце концов, вся команда сидит и только и делает, что пытается помочь этим двоим. А если они ещё и бунтуют, то это не дело. Можно же просто сказать, что это неподходящее время для радиопереговоров», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.

Леклер закончил гонку на восьмой позиции, Хэмилтон финишировал 10-м.

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