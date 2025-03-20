«Ты идиот!» Эксперт жёстко раскритиковал гоночного инженера Шарля Леклера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер жёстко раскритиковал Брайана Боцци, гоночного инженера пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Думаю, это просто позорище, потому что пилот прямым текстом говорит тебе: «У меня тут проблема», когда он находится на трассе. Было и так непросто контролировать машину, а пилот говорит: «Эй, тут что-то не так, у меня тут протечка, откуда она может быть?» И инженер отвечает: «Вероятно, у тебя там вода». Ты идиот!

Я посчитал это совершенно неуместным, особенно к такому гонщику, как Леклер, который совсем не нытик. Он не из тех, кто постоянно на что-то жалуется. Он сообщил о проблеме и хотел узнать, откуда может быть вода. И он получил ответ в духе «Течи нет, просто бутылка потекла» или что-то в этом духе. Просто позорище», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.