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Формула-1, Гран-при Китая — 2025: тренировка, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Китая — 2025: тренировка, онлайн-трансляция
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21 марта на автодроме в Шанхае состоится единственная тренировка второго этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Китая. Сессия свободной практики стартует в 6:30 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Китая Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Свободная практика 1
21 марта 2025, пятница. 06:30 МСК
Не началось

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».

Лидером сезона-2025 является пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу в первой гонке сезона — Гран-при Австралии.

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