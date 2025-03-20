Джонни Херберт: меня поразило то, насколько взрослее стал Норрис

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2025 Формулы-1.

«Ландо Норрис продемонстрировал ту силу, на которую все надеялись, на старте этого сезона. Это очень важный момент, когда титул уже может быть выигран или проигран. Он воспользовался своим шансом. Оскар Пиастри потерял очень много времени, потому что застрял в траве. Ландо же смог избежать серьёзных проблем. Он был под давлением со стороны Макса Ферстаппена, но в итоге победил.

Больше всего меня поразило то, насколько взрослее стал Норрис. Раньше его голос дрожал от волнения. В Мельбурне он был очень, очень спокоен в болиде. Он был спокоен весь уикенд. Это показывает, что он стал более зрелым, чем мы видели в прошлом году. Это был идеальный результат и идеальный момент.

«Макларен» начал сезон именно так, как и должен был. Норрис показал, что Максу нужно готовиться к настоящей битве. Именно «Макларен» сейчас самая быстрая машина на трассе», — приводит слова Херберта Racingnews365.