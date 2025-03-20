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Норрис заявил, что ужесточение тестов заднего крыла не повлияет на «Макларен»

Норрис заявил, что ужесточение тестов заднего крыла не повлияет на «Макларен»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что ужесточение тестов на гибкость заднего крыла никак не повлияет на британскую команду.

«Нам не нужно ничего менять. У нас всё в полном порядке. На самом деле у нас всё слишком хорошо и мы недостаточно выходим за рамки, если говорить честно. Так что, даже если бы техническая директива была применена в прошлый уикенд, мы бы никак не пострадали. Это направлено не на нас, а на другие команды.

С точки зрения машины у нас всё работает хорошо. Но пилотировать этот болид всё ещё очень сложно. Мы знаем, что в определённых условиях Макс Ферстаппен был так же быстр, как и мы, например, по мокрой трассе. В более сухих условиях мы немного лучше. Поэтому мы сейчас стараемся сделать машину более предсказуемой и чуть более комфортной к пилотированию. Но мы на отличном уровне, и я не могу жаловаться. Машина отличная, но мы всегда хотим большего», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.

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