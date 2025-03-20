Норрис заявил, что ужесточение тестов заднего крыла не повлияет на «Макларен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что ужесточение тестов на гибкость заднего крыла никак не повлияет на британскую команду.

«Нам не нужно ничего менять. У нас всё в полном порядке. На самом деле у нас всё слишком хорошо и мы недостаточно выходим за рамки, если говорить честно. Так что, даже если бы техническая директива была применена в прошлый уикенд, мы бы никак не пострадали. Это направлено не на нас, а на другие команды.

С точки зрения машины у нас всё работает хорошо. Но пилотировать этот болид всё ещё очень сложно. Мы знаем, что в определённых условиях Макс Ферстаппен был так же быстр, как и мы, например, по мокрой трассе. В более сухих условиях мы немного лучше. Поэтому мы сейчас стараемся сделать машину более предсказуемой и чуть более комфортной к пилотированию. Но мы на отличном уровне, и я не могу жаловаться. Машина отличная, но мы всегда хотим большего», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.