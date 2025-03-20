Sky Sport Germany сообщил о смерти Эдди Джордана. Сейчас сообщение удалено

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта, сообщает Sky Sport Deutschland.

В декабре прошлого года Джордан сообщал, что борется с онкологией, а в феврале стало известно, что он прошёл уже четыре курса химиотерапии, при этом, по словам самого менеджера, перспективы лечения были отличными.

К моменту публикации новости, запись в социальных сетях Sky Sport Deutschland была удалена. Пока неизвестно, по каким именно причинам.

Эдди Джордан является бывшим руководителем команды «Джордан». Именно под руководством Эдди свою карьеру начинали оба брата Шумахера — Михаэль и Ральф.