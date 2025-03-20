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«Я привык». Хаджар — о словах Марко про «слезливое шоу» после схода на Гран-при Австралии

«Я привык». Хаджар — о словах Марко про «слезливое шоу» после схода на Гран-при Австралии
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Французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар отреагировал на заявления советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко после его схода на Гран-при Австралии.

Напомним, Исак вернулся в паддок, прослезившись. Марко, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко».

«Я сам счёл этот момент неловким. Я поговорил с ним по телефону на следующий день, и всё было хорошо. Я знаю его уже несколько лет. Я привык. Я знаю, как он работает. Ещё один момент — он говорил по-немецки, так что его слова были интерпретированы по-другому. Я не видел ролик, так что не могу сказать больше. Но помимо этого, я вижу всю любовь фанатов и людей. Я совсем не ожидал этого, когда врезался в стену. Так что это было приятно», — приводит слова Исака Хаджара GPBlog.

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