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Экс-президент ФИА Жан Тодт уверен, что Формула-1 вернётся в Россию

Экс-президент ФИА Жан Тодт уверен, что Формула-1 вернётся в Россию
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Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт считает, что Формула-1 вернётся в Россию.

«Я надеюсь, что мир восторжествует и Формула-1, конечно, вернётся в Россию. Россия всегда была важной гонкой в календаре», — приводит слова Жана Тодта ТАСС.

Напомним, Гран-при России проводился на «Сочи Автодроме» с 2014 по 2021 год. В 2023 году гонка должна была переехать на «Игора Драйв» в Ленинградской области. Чемпионат перестал проводить гонку в России в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Рекордсменом Гран-при России является британский гонщик, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — он побеждал в гонке в Сочи пять раз.

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