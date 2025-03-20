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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан скончался в возрасте 76 лет

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан скончался в возрасте 76 лет
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76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. Об этом сообщает журналист Эндрю Бенсон в своих соцсетях.

«Эдди мирно скончался в окружении семьи в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года в возрасте 76 лет после борьбы с агрессивной формой рака предстательной железы в течение последних 12 месяцев», — цитирует заявление семьи Бенсон.

В декабре 2024 года Джордан сообщил, что ведёт борьбу с онкологией, по словам Эдди, у него был диагностирован агрессивный рак мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

Эдди Джордан являлся бывшим руководителем команды «Джордан». Именно под руководством Эдди свою карьеру начинали оба брата Шумахера — Михаэль и Ральф.

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