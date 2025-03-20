В Москве пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта с участниками из Европы и Австралии

12 апреля на «ЦСКА Арене» пройдет 18-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», организованный Департаментом спорта города Москвы. В шоу примут участие экстремалы из пяти стран — России, Испании, Австралии, Франции и Швеции.

Главными действующими лицами мероприятия станут международные звёзды из мира экстрима: 16-кратный призер X Games — Олимпиады в мире экстрима — Джексон Стронг; исполнитель двойного сальто на мотоцикле Пэт Боуден из Австралии; Дэвид Таран, выполняющий сальто на квадроцикле, а также первый в истории райдер в составе Cirque du Soleil Сильван Массон из Франции. Россию будут представлять основоположник FMX в России и многократный участник чемпионатов мира Алексей Колесников, сооснователи команды FMX FERZ Владимир и Михаил Ярыгины, двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков.

«Фестиваль пройдёт в День космонавтики, что довольно символично — экстремальный спорт, как и полёт в космос, связан с выходом за грань возможного. Список участников настолько внушительный, что выводит событие на международную орбиту. Под одной крышей соберутся рекордсмены, чемпионы, исполнители уникальных элементов, и каждый из нас покажет свои самые лучшие и захватывающие трюки. Зрителей ждёт крутейшее шоу с участием мотоциклов, автомобилей и даже снегоходов. Иными словами, Москву ждёт настоящий «Провыв» экстрима, драйва и эмоций», — рассказал Алексей Колесников.

В программу фестиваля войдёт мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах и квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадёров, силовой экстрим и множество других спортивных дисциплин.