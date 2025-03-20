«Рок-звезда». Мартин Брандл выразил соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Покойся с миром, мой друг. Соболезнования всем и каждому из твоей прекрасной семьи. Какой характер. Какой рок-звездой ты был. Каким гонщиком. Столько пилотов обязаны тебе, ты дал нам шанс и поверил в нас», — написал Мартин Брандл в своих социальных сетях.

Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.