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Джордж Расселл: преимущество «Макларена» больше, чем когда-либо было у «Ред Булл»

Джордж Расселл: преимущество «Макларена» больше, чем когда-либо было у «Ред Булл»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о преимуществе «Макларена» над соперниками в 2025 году.

«Думаю, их машина сейчас способна выигрывать каждую гонку. Они должны это делать, но не думаю, что им это удастся. Посмотрим. В этом году их преимущество над соперниками больше, чем когда-либо было у «Ред Булл». Но Макс в машине 2023 года был надёжен буквально на каждом круге, в каждой гонке, к нему не было никаких вопросов. Надеюсь, что мы сможем извлекать выгоду, как и в уикенд в Мельбурне», — приводит слова Джорджа Расселла The Race.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу, вторым стал Макс Ферстаппен, третьим финишировал Расселл.

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