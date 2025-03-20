Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стефано Доменикали выразил соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана

Стефано Доменикали выразил соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил соболезнования в связи со смертью бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда умел заставить людей улыбнуться, оставаясь при этом искренним и блестящим.

Эдди был главным героем эпохи Формулы-1, и его будет очень не хватать. В этот момент скорби мои мысли и мысли всей семьи Формулы-1 с его семьёй и близкими», — приводит слова Стефано Доменикали пресс-служба Формулы-1.

Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

Материалы по теме
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android