Стефано Доменикали выразил соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил соболезнования в связи со смертью бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда умел заставить людей улыбнуться, оставаясь при этом искренним и блестящим.

Эдди был главным героем эпохи Формулы-1, и его будет очень не хватать. В этот момент скорби мои мысли и мысли всей семьи Формулы-1 с его семьёй и близкими», — приводит слова Стефано Доменикали пресс-служба Формулы-1.

Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.