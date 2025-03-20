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В «Астон Мартин» выразили соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана

В «Астон Мартин» выразили соболезнования в связи со смертью Эдди Джордана
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Эдди Джордана. Его влияние будет ощущаться в сообществе автоспорта на протяжении поколений.

В это время наши мысли с его семьёй, друзьями и коллегами», — гласит сообщение пресс-службы «Астон Мартин».

Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

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