«Здравый смысл возобладал». Карлос Сайнс — о штрафах за ругань

Пилот «Уильямса», один директоров Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Карлос Сайнс рассказал об обсуждении со стюардом ФИА Гарри Конелли штрафов, которые будут накладываться на гонщиков за использование ненормативной лексики.

«Думаю, Гарри Конелли был очень полезен, пытаясь объяснить нам, как ФИА планирует подойти к этой ситуации. Я ценю здравый смысл, и в этот раз он возобладал. Всё стало предельно ясно, надеюсь, мы сможем продолжить движение вперёд», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.

В начале 2025 года в спортивный кодекс ФИА были внесены соответствующие изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта. Однако, как выяснилось, этот запрет не распространяется на радиосообщения во время гонки.