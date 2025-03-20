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Хэмилтон — о споре с инженером: посмотрите, какие нападки терпит бедняга Ламбьязе!

Хэмилтон — о споре с инженером: посмотрите, какие нападки терпит бедняга Ламбьязе!
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о перепалке со своим гоночным инженером Рикардо Адами на Гран-при Австралии.

«Я не знаю, почему все так негативно отнеслись к этому. Нет, я не говорю за всех, но, как правило, СМB подавали это в негативном ключе, а я был вежлив. Я всегда говорил «пожалуйста» в конце, хотя я как бы гонялся. Посмотрите на других пилотов, которые были очень громкими в своих высказываниях, почти оскорбительными. Их буквально словесно избивали. Я так не делал.

Посмотрите на переговоры Макса с его инженером Джанпьеро Ламбьязе на протяжении последних лет. Какие нападки терпит этот бедняга! Об этом вы не пишете, зато пишете о малейших спорах у меня. Мы продолжаем знакомиться. После гонки я объяснил Риккардо, что он давал мне лишнюю информацию. Нужно это делать в подходящий момент. Таковы мои ощущения в машине, и есть моменты, когда информация нужна или не нужна», — приводит слова Хэмилтона The Race.

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