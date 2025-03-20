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Tesla отзывает почти все Cybertruck: у электропикапов отваливается обшивка

Tesla отзывает почти все Cybertruck: у электропикапов отваливается обшивка
Tesla Cybertruck
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Компания Tesla отзывает 46 096 электропикапов Cybertruck — то есть почти все выпущенные к февралю 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причина отзыва в том, что у электропикапов отваливается декоративная панель, которая проходит вдоль арки крыши от основания ветрового стекла до задней двери, уточняет CarScoops. Из-за некачественного клея, который со временем теряет свои свойства, элемент может отвалиться и тем самым представлять угрозу для других участников движения. Tesla бесплатно заменит клей на более прочный, добавляет издание.

Электропикап Tesla Cybertruck был официально представлен в ноябре 2023 года, однако сразу после выпуска столкнулся с регулярными отзывами. У владельцев и ранее отваливались элементы обшивки, а кроме того, возникали проблемы с накладкой педали газа, не работали дворники, барахлила камера заднего вида, нержавеющие кузовные панели ржавели, а силовая установка на ходу теряла тягу. По данным Reuters, марка Tesla в 2024 году стала в США самой отзываемой.

Проблемы с Cybertruck возникли на фоне отказа отдельных европейских стран от техники Tesla из-за политической активности Илона Маска, а также продолжающихся протестов против него.

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