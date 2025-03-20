Бортолето высказался о загадочной поломке подвески на Гран-при Австралии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своём развороте и сломанной подвеске на Гран-при Австралии.

«Что касается проблем с тормозами, то я говорил об этом в ходе всей гонки, если посмотреть запись, то я жаловался с самого первого круга. У меня была проблема, но я не буду вдаваться в подробности. Подвеска.

Это вопрос, с которым мы пытались разобраться внутри команды, чтобы точно понять, что там произошло. Понятно, что был контакт, думаю, с Хюлькенбергом в третьем повороте. Обычный гоночный инцидент, мы просто ехали бок о бок. У него был небольшой срыв, и он задел моё заднее колесо. Возможно, это была одна из причин, но мы пока не можем сказать точно. Пока команда анализирует этот момент на базе, чтобы выяснить истинную причину поломки — был это контакт, мой разворот или просто удар о поребрик», — приводит слова Бортолето Motorsport.