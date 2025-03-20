«Он никогда не жаловался». Экклстоун высказался об Эдди Джордане

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о скончавшемся в ночь с 19 на 20 марта Эдди Джордане.

«Он был совершенно особенным человеком, и сегодня в Формуле-1 я не знаю никого, кого можно было бы назвать похожим на Эдди. Он всегда был полон шуток, с ним было приятно общаться. Я никогда не слышал, чтобы он искренне жаловался на что-то. Он жаловался, но, как это всегда с ним бывало, не был слишком серьёзен. Он всё сводил к шутке.

Эдди был совершенно особенным человеком, и, конечно же, Эдди был настоящим гонщиком. Сегодня в Формуле-1 нет никого, кто был бы похож на него. Он из тех парней, которые действительно могли влипнуть в самые разные неприятности и всё же найти из них выход. Он был особенным», — приводит слова Экклстоуна RacingNews365.