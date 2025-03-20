Лоусон высказался о словах Брауна о «странном» подборе пилотов в «Ред Булл»

Новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о заявлении генерального директора «Макларена» Зака Брауна, сказавшего, что австрийская команда странно подходит к выбору пилотов.

«Говоря по правде, мне всё равно, о чём говорит Зак Браун. Я вообще с ним ни разу не общался. И последние пару недель я не читал соцсети. Важно хорошо провести уикенд, вот для чего мы приехали в Шанхай. Не думаю, что после одной гонки результаты по спирали пойдут вниз. Мы возлагаем большие ожидания. Выходные в Мельбурне оказались хуже моих ожиданий, так что важно выступить хорошо.

Если ты гонщик, то после неудачного уикенда ты всегда хочешь вернуться за руль побыстрее. Это мой случай. Хорошо, что в начале сезона нас ждёт много Гран-при. У меня не такой большой опыт работы с машиной, так что насыщенный календарь — большой плюс. Это поможет мне лучше разобраться с её особенностями и почувствовать себя комфортнее за рулём», — приводит слова Лоусона RacingNews365.