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«Приехал без подготовки». Никита Бедрин — о четвёртом месте в Австралии

«Приехал без подготовки». Никита Бедрин — о четвёртом месте в Австралии
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Российский гонщик Никита Бедрин прокомментировал своё выступление на этапе Формулы-3 в Австралии.

«Я приехал в Мельбурн вообще без всякой подготовки, даже без работы на симуляторе, так как времени на это уже не было. На тренировке было непросто привыкнуть к машине и к тормозам, разница с машиной FRECA по тормозам очень большая, плюс было много красных флагов, и мы выехали всего лишь на одном комплекте шин.

Я знал, над чем нужно было поработать перед квалификацией, и просто надеялся, что машина станет лучше, потому что в прошлом году машина всегда становилась лучше перед квалификацией. Так и вышло, и я прошёл два хороших круга. На нашей стратегии я был вторым, так как машины команды «Трайдент» успели проехать на втором комплекте шин, всё было отлично», — приводит слова Никиты Бедрина пресс-служба РАФ.

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