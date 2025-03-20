Мика Хаккинен считает, что Пиастри и Норрис не будут конкурировать друг с другом

Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен высказался о дуэте пилотов «Макларена» — Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Также Мика предположил, сколько другим гоночным коллективам в Ф-1 потребуется времени в текущем сезоне, чтобы выйти на уровень британской команды.

«Оскар и Ландо стремятся помочь друг другу достичь наилучших результатов в этом сезоне. Они не ждут подарков, каждый из них готов выложиться на все 100% на трассе. Обладая лучшей машиной в Формуле-1 на данный момент, они с большей вероятностью смогут набрать много очков и вместе подняться на подиум. Это будет полезно не только для них как для пилотов, но и для команды в Кубке конструкторов.

Остальным командам потребуется провести пять или шесть гонок, чтобы достичь такого уровня. В последние годы «Макларен» уверенно идут к статусу лучшей команды в паддоке. После того как в начале 2023 года они были худшим гоночным коллективом, сейчас стали образцом для подражания», — приводит слова Хаккинена портал Racingnews365.