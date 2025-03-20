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Вольф высказался о перспективах Кими Антонелли после Гран-при Австралии

Вольф высказался о перспективах Кими Антонелли после Гран-при Австралии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении гонщика команды Андреа Кими Антонелли на Гран-при Австралии. Итальянец в Мельбурне показал четвёртый результат.

«Он стартовал с 16-й позиции, и ему повезло, что несколько гонщиков сошли, но он использовал ситуацию правильно. Он демонстрировал многообещающий темп в те моменты, когда не находился в трафике, так что в итоге пересёк финишную черту четвёртым. Это действительно впечатляет. Он сохранил хладнокровие, и это было очень впечатляюще. Это показывает, что у него блестящее будущее, если этот прогресс продолжится», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

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