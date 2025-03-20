Шарль Леклер высказался о потенциале болида «Феррари» после Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о выступлении команды на Гран-при Австралии, а также высказал мнение, что потенциал болида «Скудерии» позволяет рассчитывать на высокие результаты.

«Мы много чего поняли во время первого уикенда. Очевидно, многое сложилось не так, как мы хотели, но это лишь первая гонка сезона. Я по-прежнему убеждён, что потенциал машины намного выше, чем мы видели в первый уикенд. И теперь нам нужно показать это на трассе во время второго Гран-при», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

На Гран-при Австралии Леклер показал восьмой результат. Его напарник Льюис Хэмилтон был 10-м.

На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»: