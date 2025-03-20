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Макс Ферстаппен объяснил, какой у него настрой перед Гран-при Китая

Макс Ферстаппен объяснил, какой у него настрой перед Гран-при Китая
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал о своём настрое перед Гран-при Китая, которое пройдёт на Международном автодроме Шанхая с 21 по 23 марта.

«Какой у меня настрой? Нейтральный. Не слишком позитивный, не слишком негативный. Это [подобный настрой] на самом деле работает лучше всего. Если не вкладывать слишком много эмоций, то всё становится немного проще.

Я просто сосредоточусь на работе над своим болидом, мы каждый уикенд стараемся что-то улучшить, чему-то научиться. Так мы настраиваемся», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

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