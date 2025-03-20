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Аяо Комацу назвал главную проблему «Хааса» после Гран-при Австралии

Аяо Комацу назвал главную проблему «Хааса» после Гран-при Австралии
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» во время Гран-при Австралии столкнулась с проблемой, связанной с прохождение скоростных поворотов. К такому выводу пришёл её руководитель Аяо Комацу.

«Честно говоря, на первой тренировке после вылета я подумал, что что-то сломалось. Затем, когда мы установили, что ничего не сломано, стало понятно, что у нас серьёзная проблема. Это оказалось большим сюрпризом. Мы совсем не ожидали такого после тестов в Бахрейне. Да, они не были идеальными, но мы и близко не ожидали, что машина будет такой плохой, как в Мельбурне. Стало совершенно ясно, что проблема заключалась в прохождении скоростных девятого и десятого поворотов. Мы понимаем, в чём проблема. Следующий момент – понять, какую часть автомобиля нужно модифицировать, чтобы её решить», — приводит слова Комацу The Race.

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