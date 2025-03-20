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Фернандо Алонсо: я так же быстр, а может, и ещё быстрее, чем в 2004 году

Фернандо Алонсо: я так же быстр, а может, и ещё быстрее, чем в 2004 году
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Двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского гоночного коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо утверждает, что он по-прежнему способен конкурировать в «Королевских гонках» с другими гонщиками.

«Я по-прежнему чувствую себя конкурентоспособным. Поэтому для меня самое главное, что я дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. Мне довелось участвовать в первом в истории Ф-1 Гран-при Китая в 2004 году. И сейчас, в 2025 году, я ещё в автоспорте и так же быстр, как в 2004 году. Даже быстрее, поскольку, скорее всего, сейчас есть другие инструменты и возможности для пилотов, чтобы совершенствоваться по ходу карьеры», — приводит слова Алонсо портал GPblog.

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