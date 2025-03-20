В «Кик-Заубере» раскритиковали Боттаса и Чжоу в сравнении с Хюлькенбергом

Технический директор «Кик-Заубера» Джеймс Ки комплиментарно высказался о гонщике команды Нико Хюлькенберге, похвалив его за обратную связь.

«Нико работает действительно блестяще. Благодаря своему опыту он может чётко объяснить, как ведёт себя автомобиль. Это нам очень помогает. Он здорово чувствует, что происходит вокруг него, и подмечает даже мелкие детали. У нас давно не было такой хорошей обратной связи от гонщиков. Это совершенно другие впечатления. Всё это заставило нас взглянуть на новые направления, о которых мы раньше и не подозревали. К сожалению, потребуется ещё некоторое время, прежде чем это отразится на автомобиле», — приводит слова Ки Auto Motor und Sport.

Ранее пилотами «Кик-Заубера» были Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

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