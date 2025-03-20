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Хэмилтон: мы можем сократить отставание от «Макларена»

Хэмилтон: мы можем сократить отставание от «Макларена»
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Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о британском гоночном коллективе «Макларен».

«Макларен» действительно показал впечатляющий результат на Гран-при Австралии. Они выглядят очень сильными на фоне других команд. Я не могу делать выводы, основываясь лишь на одном Гран-при.

Во время тренировок «Макларен» продемонстрировал невероятную скорость на длинных дистанциях, а их темп в гонке был просто фантастическим.

Каждый уикенд мы проводим по-разному. Продолжаем изучать нашу машину и искать способы извлечь из неё максимум пользы. Нам определённо есть над чем поработать. Я не уверен, что наш темп сравним с «Маклареном», но мы верим, что сможем сократить отставание от них», — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.

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