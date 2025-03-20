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Сайнс прояснил отношение к эмоциональной реакции Хаджара после схода в Австралии

Сайнс прояснил отношение к эмоциональной реакции Хаджара после схода в Австралии
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о реакции гонщика «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара после схода на Гран-при Австралии. Спортсмен разбил болид ещё на прогревочном круге до старта гонки. Вернувшись в паддок, Исак прослезился.

«Исака очень легко понять. Многие другие гонщики испытывают те же эмоции. Некоторые предпочитают демонстрировать их публично, другие — нет, но реальность такова, что эти эмоции всегда присутствуют. Вопрос лишь в том, хотите ли вы, чтобы люди их видели. Думаю, Исак ничего не мог предпринять, чтобы скрыть свою реакцию. Не припомню, чтобы раньше за это кого-то критиковали», — сказал Сайнс во время общения с прессой.

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

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