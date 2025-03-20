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«Он был подарком для Ф-1 и Ирландии». Култхард отреагировал на смерть Эдди Джордана

«Он был подарком для Ф-1 и Ирландии». Култхард отреагировал на смерть Эдди Джордана
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард отреагировал на смерть бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Эдди Джордан был силой, с которой приходилось считаться. Он был подарком для Ф-1 и подарком для Ирландии. Никогда нельзя было предугадать, куда его безумие заведёт нас в следующий раз, но мы всегда встречали его с улыбкой на лице.

Пока существует Формула-1, будет бесконечное множество людей, рассказывающих истории об Эдди Джордане. Для нас было честью называть его другом, и мы выражаем всю нашу любовь его семье и его четверым детям: Микки, Зои, Кайлу и Заку», — написал Култхард на своей странице в социальных сетях.

Эдди Джордан скончался в ночь на 20 марта. На протяжении 12 месяцев Джордан вёл борьбу с агрессивной формой рака мочевого пузыря и простаты. А в феврале бывший владелец команды Формулы-1 рассказывал, что провёл уже четыре курса химиотерапии. По словам менеджера, после лечения врачи давали благоприятные прогнозы.

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