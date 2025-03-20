Норрис оценил решение «Макларена» временно запретить Пиастри атаковать его в Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о применении командной тактики во время Гран-при Австралии. Оскар Пиастри, будучи вторым, получил указание от «Макларена» сохранять позиции и не атаковать Норриса.

«Это были рискованные условия, и мы не хотим выглядеть полными идиотами, если бы попытались бороться и при этом оба вылетели. До этого момента мы были свободны для того, чтобы бороться. Это был всего лишь период из двух-трёх кругов. И после мы тоже могли сражаться. Это было сделано исключительно в интересах команды. Не в моих и не в интересах Оскара. Лишь ради «Макларена». Мы были первым и вторым. Не стоит делать глупостей, когда в этом нет необходимости», — приводит слова Норриса Total Motorsport.

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