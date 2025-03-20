Макс Ферстаппен высказался о «Макларене» перед Гран-при Китая

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот австрийского коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о действующем обладателе Кубка конструкторов британской команде «Макларен».

«Я очень уважаю работу, которую «Макларен» проделал с прошлого года. У них действительно быстрая машина», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.

Напомним, по итогам первого этапа нынешнего сезона, Гран-при Австралии, Ферстаппен показал второй результат. Победителем стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гран-при Китая будет проходить с 21 по 23 марта.

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