Кристиан Хорнер прокомментировал смерть экс-владельца команды Ф-1 Джордана

Руководитель «Ред Булл» британец Кристиан Хорнер прокомментировал смерть бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«С большим сожалением узнал о кончине Эдди Джордана. Он был поистине яркой личностью, с которой я познакомился в 1991 году, когда был молодым гонщиком на его новом заводе после своего первого сезона в Формуле-1. Он дал мне ценный совет: «Найди хорошего спонсора… добро пожаловать в пираний клуб! Мне повезло встретить его на закате своей гоночной карьеры в Формуле-1. Более того, Эдди даже пытался продать мне свою команду, но я не смог принять его предложение. Однако, несмотря на это, мы остались друзьями и часто проводили время вместе.

Эдди был полон энергии и обаяния, а его остроумие и ирландский юмор делали общение с ним поистине незабываемым. От имени «Ред Булл» мы выражаем искренние соболезнования Мари и детям в это печальное время. Наши мысли с ними. Эдди, с богом!» — написал Хорнер на своей странице в социальных сетях.