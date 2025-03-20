Джеймс Ваулз отреагировал на смерть Эдди Джордана

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз отреагировал на смерть бывшего владельца команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Я глубоко опечален известием о кончине Эдди. Он был выдающейся личностью, изменившей ход нашего спорта к лучшему. Он был фантастическим и независимым лидером, работавшим среди гигантов спорта. Покойся с миром, Эдди, мои мысли с твоей семьёй и близкими», — написал Ваулз на своей странице в социальных сетях.

Джордан скончался сегодня, 20 марта. Ему было 76 лет.

Ранее комментарий о смерти Эдди дал руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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