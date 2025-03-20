Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеймс Ваулз отреагировал на смерть Эдди Джордана

Джеймс Ваулз отреагировал на смерть Эдди Джордана
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз отреагировал на смерть бывшего владельца команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордана.

«Я глубоко опечален известием о кончине Эдди. Он был выдающейся личностью, изменившей ход нашего спорта к лучшему. Он был фантастическим и независимым лидером, работавшим среди гигантов спорта. Покойся с миром, Эдди, мои мысли с твоей семьёй и близкими», — написал Ваулз на своей странице в социальных сетях.

Джордан скончался сегодня, 20 марта. Ему было 76 лет.

Ранее комментарий о смерти Эдди дал руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Материалы по теме
Кристиан Хорнер прокомментировал смерть экс-владельца команды Ф-1 Джордана
Материалы по теме
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он
Скончался легенда Формулы-1 Эдди Джордан. Шумахер, Ньюи, «Астон» — это всё он

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android