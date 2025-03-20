Джордж Расселл ответил, на каких трассах у «Макларена» могут возникнуть проблемы

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил, на каких трассах у болида «Макларена» могут возникнуть проблемы.

«На мой взгляд, болид «Макларена» будет иметь преимущество на большинстве трасс. Хотя, честно говоря, у них могут быть сложности на Гран-при, которые проходят в холодном климате.

Им явно лучше всех удаётся справляться с охлаждением шин. Мы видели это ещё в прошлом сезоне, к примеру в Сингапуре, где трасса не только сложная, но и горячая. Они тогда были впереди всех остальных. Или в Зандворте.

Так что я подозреваю, что на таких необычных трассах, как в Лас-Вегасе, у «Макларена» могут возникнуть проблемы. Но я уверен, что у них есть что-то в рукаве, чтобы противостоять этому, поскольку они прекрасно знают о возможных сложностях», — приводит слова Расселла портал GPblog.