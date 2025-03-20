Ральф Шумахер: Эдди Джордан был тем, кто открыл нам с Михаэлем двери в мир Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался в адрес бывшего владельца команды Ф-1 «Джордан» Эдди Джордана в связи с его смертью.

«Это очень печально, особенно для его семьи. Эдди долгое время болел, и мы все с нетерпением ждали, когда он снова будет в строю. Но, к сожалению, прошлой ночью это произошло, и, к счастью, его жена и друзья были рядом с ним.

Мы до последнего верили, что Эдди сможет снова вернуться на трассу, ведь он был настоящим спортсменом и музыкантом, полным энергии и жизни. Мы не могли представить, что Джордан покинет нас так рано.

Эдди открыл двери в мир Формулы-1 для нас обоих. В случае с Михаэлем, возможно, сыграла свою роль удача, потому что у него была машина, и он мог проявить свой талант. Со мной же все было иначе. Я проработал с ним два года. Конечно, у нас не всегда были хорошие отношения, и иногда мы ссорились, как это бывает. Но гораздо важнее то, что из этого вышло. В итоге наша дружба стала крепкой и долгой, особенно в последние несколько лет.

Я никогда не забуду, как он сказал мне: «Забудь о Роне Деннисе, приходи ко мне, здесь ты всё равно будешь чувствовать себя как дома». Конечно, между нами было много жарких дискуссий, но мы также много смеялись.

Он организовывал музыкальные фестивали, которые иногда были просто необходимы, и это тоже было замечательно. Эдди был не только отличным гонщиком, отцом и руководителем команды, но и по-настоящему хорошим человеком с добрым сердцем.

Он был настоящей рок-звездой Формулы-1. Но это также было частью того времени, когда в спорте доминировали такие личности, как Флавио Бриаторе, который, к счастью, вернулся в Формулу-1. Эдди жил полной жизнью, и я считаю, что это во многом под его влиянием был сформирован облик Ф-1 и сделало её таким, какой она была раньше. Сегодня же всё выглядит более стерильно и по-другому.

Да, безусловно, до последнего момента он был с нами. Мы всё ещё обсуждали предстоящие тесты и созванивались несколько дней назад. Эдди всегда был рядом и верил в успех», — приводит слова Шумахера портал GPblog.