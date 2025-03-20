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Леклер предположил, сможет ли «Феррари» выйти на один уровень с «Маклареном»

Леклер предположил, сможет ли «Феррари» выйти на один уровень с «Маклареном»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность, что итальянская команда сможет выйти на один уровень с «Маклареном».

«Наш потенциал выше того, что мы показали в Австралии. Сейчас мы не на уровне «Макларена», но мы будем на нём. И, я уверен, в этот уикенд выступим лучше. Думаю, мы многого добились, но есть некоторые моменты, к которым мы всё ещё адаптируемся и которые всё ещё можем оптимизировать», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

Ранее Шарль высказал мнение, что потенциал болида «Скудерии» позволяет рассчитывать на высокие результаты.

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