Bugatti представила тюнинг-пакет для нового гиперкара. Он включает восемь выхлопных труб

Компания Bugatti представила тюнинг-пакет для Tourbillon — своего первого гибридного суперкара, который дебютировал в июне 2024 года. Покупателям теперь доступны опции Équipe Pur Sang, которые, по словам управляющего директора Bugatti Хендрика Малиновски, «раскрывают гоночный дух, определяющий Bugatti уже более века».

Bugatti Tourbillon Équipe Pur Sang Фото: Bugatti

В комплектации Équipe Pur Sang гиперкар Tourbillon получил новый передний сплиттер и модифицированное заднее антикрыло, карбоновые вставки в крышке двигателя и выхлопную систему с восемью трубами, а также переработанный задний диффузор, увеличивающий прижимную силу автомобиля. Кроме того, в рамках пакета Équipe Pur Sang покупателям доступны дополнительные опции отделки интерьера.

Bugatti Tourbillon Équipe Pur Sang Фото: Bugatti

Bugatti Tourbillon пришёл на смену модели Chiron и стал первым автомобилем марки с гибридным двигателем. Он построен на базе 8,3-литрового V16 и дополнен тремя электромоторами. В общей сложности силовая установка генерирует 1800 лошадиных сил — на 200 больше, чем W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+. До 100 км/ч Bugatti Tourbillon разгоняется за две секунды, а за пять набирает до 200 км/ч. Максимальная скорость гиперкара — 445 км/ч.

Интерьер Bugatti Tourbillon Équipe Pur Sang Фото: Bugatti

Автомобиль будет выпущен тиражом в 250 экземпляров. Стоимость машины в базовой комплектации — € 3,8 млн, тогда как пакет Équipe Pur Sang обойдётся в дополнительные € 220 тыс.