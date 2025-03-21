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Lamborghini установила рекорд по продаже машин

Lamborghini установила рекорд по продаже машин
Штаб-квартира Lamborghini
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Компания Automobili Lamborghini по итогам 2024 года отчиталась о рекордных продажах. Второй год подряд Lamborghini продаёт более 10 тыс. автомобилей, но по сравнению с 2023-м общее число проданных машин выросло на 5,7% — с 10 112 единиц до 10 687.

Выручка Lamborghini в 2024 году составила € 3,09 млрд (на 16,2% больше, чем годом ранее). Операционная прибыль компании оценивается в € 835 млн (на 15,5% больше, чем в 2023-м). Также сообщается, что операционная маржа за отчётный период составила 27%.

Отметим, что в Ferrari финансовые итоги 2024 года подвели в феврале. В Маранелло, для сравнения, продали 13 752 автомобиля и получили почти вдвое больше прибыли.

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