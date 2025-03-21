Норрис — лучший в тренировке Гран-при Китая, Хэмилтон — 4-й, Ферстаппен — 16-й

В Шанхае состоялась первая и единственная тренировка второго этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время осталось за напарником Норриса, Оскаром Пиастри.

Действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь 15-м, так и не проехав быструю попытку на более мягком типе шин. За семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном осталось четвёртое время.

Не обошлось и без красных флагов — сессия ненадолго была остановлена из-за механических проблем у Джека Дуэна.

Формула-1. Гран-при Китая. Тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:31.504.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.454.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.649.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.691.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.873.

6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.003.

7. Алекс Албон («Уильямс») +1.183.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.262.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.370.

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.430.

11. Оливер Берман («Хаас») +1.463.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.480.

13. Эстебан Окон («Хаас») +1.552.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.619.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.641.

16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.780.

17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.881.

18. Лиам Лоусон («Ред Булл») +2.127.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.318.

20. Джек Дуэн («Альпин») +2.419.