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Норрис — лучший в тренировке Гран-при Китая, Хэмилтон — 4-й, Ферстаппен — 16-й

Норрис — лучший в тренировке Гран-при Китая, Хэмилтон — 4-й, Ферстаппен — 16-й
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В Шанхае состоялась первая и единственная тренировка второго этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время осталось за напарником Норриса, Оскаром Пиастри.

Действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь 15-м, так и не проехав быструю попытку на более мягком типе шин. За семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном осталось четвёртое время.

Не обошлось и без красных флагов — сессия ненадолго была остановлена из-за механических проблем у Джека Дуэна.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Свободная практика 1
21 марта 2025, пятница. 06:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.504
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.454
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.649

Формула-1. Гран-при Китая. Тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:31.504.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.454.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.649.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.691.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.873.
6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.003.
7. Алекс Албон («Уильямс») +1.183.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.262.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.370.
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.430.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.463.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.480.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1.552.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.619.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.641.
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.780.
17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.881.
18. Лиам Лоусон («Ред Булл») +2.127.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.318.
20. Джек Дуэн («Альпин») +2.419.

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