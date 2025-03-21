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Стало известно, каким командам пришлось изменить задние крылья из-за борьбы с «мини-DRS»

Стало известно, каким командам пришлось изменить задние крылья из-за борьбы с «мини-DRS»
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Двум командам Формулы-1 пришлось внести изменения в конструкцию заднего крыла из-за новых правил проверки ФИА аэродинамического элемента на гибкость. Об этом сообщает GPBlog.

Как информирует источник, среди «пострадавших» команд оказались «Альпин» и «Хаас».

Если раньше при испытаниях допускалось возникновение щели между закрылком DRS и основной плоскостью крыла не более чем в 2 мм, то, согласно новому распоряжению, – только 0,5 мм. Директива вступила в силу с сегодняшнего дня, 21 марта.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» обратился в ФИА с просьбой дать разъяснения о спорных технических решениях конкурентов.

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