Хорнер — о Марко: он человек старой школы, когда он потерял глаз, то просто заглушил мотор

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о реакции советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко на сход пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на Гран-при Австралии.

«Хельмуту Марко в апреле исполнится 82 года. Он человек старой закалки. Когда он потерял глаз, то просто остановился и выключил мотор. У него есть собственное мнение, он имеет на это право. Разделяют ли его мнение все? Нет. Было грустно видеть настолько расстроенного Исака. Нет сомнений, команда его поддерживает. Но мы забываем, насколько молоды эти пилоты. Ему всего 20 лет, у него впереди светлое будущее. С ним всё будет отлично», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, Хаджар разбил болид ещё на прогревочном круге до старта гонки. Исак вернулся в паддок, прослезившись. Марко, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко».