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Цунода получил второй мотор уже на втором этапе сезона-2025

Цунода получил второй мотор уже на втором этапе сезона-2025
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На болиде «Рейсинг Буллз» японского гонщика Юки Цуноды была полностью заменена силовая установка перед вторым этапом сезона-2025, Гран-при Китая. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Таким образом, Цунода получил уже второй двигатель внутреннего сгорания в нынешнем сезоне всего лишь на втором этапе чемпионата мира. Напомним, по регламенту пилоты могут использовать четыре двигателя внутреннего сгорания за год без штрафов.

Цунода по итогам этапа в Австралии занял лишь 12-е место на финише, не сумев заработать очки. Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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