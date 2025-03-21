Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон стал последним в спринт-квалификации Гран-при Китая

В эти минуты в Шанхае проходит квалификация к спринтерской гонке Гран-при Китая. По итогам первого сегмента квалификации последнюю позицию на стартовой решётке занял новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию заездов в Китае.

Помимо Лоусона, в первом сегменте квалификации вылетели Джек Дуэн и Пьер Гасли из «Альпин», пилот «Хааса» Эстебан Окон и гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

Это уже второй вылет Лиама Лоусона в первом сегменте квалификации подряд — на Гран-при Австралии Лоусон стал лишь 18-м по итогам квалификации.

Спринтерская гонка Гран-при Китая пройдёт завтра, 22 марта.