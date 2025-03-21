Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон стал последним в спринт-квалификации Гран-при Китая
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В эти минуты в Шанхае проходит квалификация к спринтерской гонке Гран-при Китая. По итогам первого сегмента квалификации последнюю позицию на стартовой решётке занял новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию заездов в Китае.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080
Помимо Лоусона, в первом сегменте квалификации вылетели Джек Дуэн и Пьер Гасли из «Альпин», пилот «Хааса» Эстебан Окон и гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.
Это уже второй вылет Лиама Лоусона в первом сегменте квалификации подряд — на Гран-при Австралии Лоусон стал лишь 18-м по итогам квалификации.
Спринтерская гонка Гран-при Китая пройдёт завтра, 22 марта.
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