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Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Ферстаппен второй

Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при Китая, Ферстаппен второй
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию в квалификации к спринту на Гран-при Китая. Второй результат по итогам квалификации показал гонщик «Ред Булл», действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Напарник Ферстаппена Лиам Лоусон стал последним по итогам квалификации.

Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
21 марта 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:30.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.080

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:30.849.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.018.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.080.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.208.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.320.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.889.
8. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.924.
9. Александер Албон («Уильямс») +1.003.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.133.

После второго сегмента выбыли:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:31.815.
12. Оливер Берман («Хаас») — 1:31.978.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:32.325.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:32.564.
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — без времени.

После первого сегмента выбыли:

16. Джек Дуэн («Альпин») — 1:32.575.
17. Пьер Гасли («Альпин») — 1:32.640.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:32.651.
19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:32.675.
20. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 1:32.729.

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